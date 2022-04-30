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futebol

Em alta no Ceará, Rodrigo Lindoso vibra com bom momento e exalta elenco

Jogador tem sido peça fundamental no esquema tático da equipe nos últimos compromissos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2022 às 12:56

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:56

Vivendo bom momento no Ceará, Rodrigo Lindoso, tem bom retrospecto atuando pela equipe da temporada.> Confira a tabela do BrasileirãoAo todo, em nove jogos disputados, saiu derrotado de campo uma única vez, diante do Botafogo, pela 2ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, soma um empate (contra o CRB, pela Copa do Nordeste), além de sete vitórias.
Entre alguns triunfos, o volante esteve nas partidas pela Copa do Brasil, diante do Tuna Luso e Tombense, e também diante do Palmeiras, na abertura do Campeonato Brasileiro, quando Vozão venceu por 3 a 2. Deixando as competições nacionais de lado, o craque tem ajudado na campanha invicta do clube pela CONMEBOL Sul-Americana, onde soma 9 pontos em três jogos (Independiente, La Guaira e General Caballero) até então.
Apesar de suas boas atuações e demonstrando imensa felicidade, Lindoso deixou de lado sua 'estatística individual'. Em sua visão, o êxito nos jogos fica por conta da força coletiva coletiva que, segundo o próprio, tem sido um ponto forte do Ceará.
“Não fico muito por dentro desse tipo de estatística individual, mas fico feliz pelo bom início. Mas é claro que esse momento favorável é vivido pelo time. Sem esse grupo qualificado que formamos, nada disso seria possível", declarou.
Caso seja escalado, Rodrigo completará 10 jogos pelo Vozão neste sábado, diante do Red Bull Bragantino, às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão.
Crédito: RodrigoLindosotemsidodestaquenomeio-campodoCeará(Foto:FelipeSantos/CearáSC

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