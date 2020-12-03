Em alta no Caxias, volante comemora 'ano especial' no clube gaúcho

Crédito: Divulgação/Caxias

Titular do Caxias e capitão da equipe neste ano de 2020, o volante Juliano, ex-Inter, Fortaleza, Goiás, Figueirense e CRB, falou sobre a boa temporada que tem feito com o clube desde o início do ano. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção para ajudar o time grená nos próximos meses.

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- Esse ano tem sido muito especial para mim e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde o início da temporada. Vou procurar trabalhar mais e mais para manter essa intensidade nos próximos meses para continuar ajudando o clube a conquistar seus objetivos - afirmou.

Juliano ainda destacou a boa temporada que o grupo tem feito em 2020.

- Esse ano tem sido muito bom para todos. Os números mostram isso. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para crescermos com a camisa do clube.