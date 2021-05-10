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futebol

Em alta no Brasiliense, Carlos Eduardo projeta grande ano no clube

Meia ex-Flamengo e Atlético-MG espera grande temporada no Jacaré...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 15:41
Crédito: O Jacaré lidera o estadual brasiliense (Divulgação / Brasiliense
Um dos principais nomes do Brasiliense, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o bom momento que vive no clube candango em 2021. Para ele, essa fase especial é fruto de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.
Estudo mostra os clubes do Brasil que mais faturaram com TV em 2020; veja
- Estou trabalhando muito para conquistar meus objetivos no clube e para ajudar o Brasiliense. Acredito muito no projeto do clube e sei do potencial do grupo. Vou lutar para fazer uma história de títulos aqui - disse.
VEJA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILIENSEAinda para o jogador, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.
- O grupo é muito bom e tem potencial para crescer ainda mais na temporada. Vamos lutar muito para que isso seja possível - afirmou o meia.

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