Em alta no Bangkok United, Vander foca em primeiras posições da liga

Crédito: Divulgação / Bangkok United

Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o objetivo do grupo em alcançar as primeiras posições na tabela de classificação da campeonato local neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na temporada.

+ Veja a tabela da Champions League- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa chegar às primeiras posições na tabela de classificação da Liga. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito nestes próximos meses - disse.

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Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu momento tem sido muito especial.