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futebol

Em alta no Bangkok United, Vander foca em primeiras posições da liga

Meia-atacante brasileiro vive bom momento com a camisa do clube tailandês
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LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 17:22

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 17:22

Crédito: Divulgação / Bangkok United
Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o objetivo do grupo em alcançar as primeiras posições na tabela de classificação da campeonato local neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na temporada.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa chegar às primeiras posições na tabela de classificação da Liga. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito nestes próximos meses - disse.
+ Nova bola da Champions League faz homenagem aos 20 anos da Starball. Veja fotos!
Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu momento tem sido muito especial.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para continuar a minha história aqui. Tenho me dedicado muito para deixar uma história no futebol da Tailândia.

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