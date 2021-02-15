Em alta no Bangkok United, Vander foca em primeiras posições da liga

Um dos principais nomes do Bangkok United, da Tailândia, o meia-atacante brasileiro Vander falou sobre o objetivo do grupo em alcançar as primeiras posições na tabela de classificação da campeonato local neste ano. Segundo o jogador, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na temporada.
+ Veja a tabela da Champions League- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa chegar às primeiras posições na tabela de classificação da Liga. O grupo está muito motivado para isso. Vamos lutar muito nestes próximos meses - disse.
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Ainda de acordo com o jogador, que tem passagens por Vitória, Portuguesa, Bahia e Flamengo, seu momento tem sido muito especial.
- Vou trabalhar muito para melhorar meus números no clube e para continuar a minha história aqui. Tenho me dedicado muito para deixar uma história no futebol da Tailândia.