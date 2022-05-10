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Em alta no Bandirma, Allyson quer acesso com o clube nesta temporada

Zagueiro brasileiro vive bom momento no futebol turco...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:35
Destaque do Bandirmaspor e em grande fase no futebol turco, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre a briga do clube em chegar à elite do país nesta temporada. Segundo o jogador, a disputa pelo acesso está intensa e tudo pode acontecer.> Alvo do Real, Mbappé é visto em Madri e aumenta rumores de saída do PSG
- Estamos nesta luta para colocar o clube na primeira divisão. Vamos continuar acreditando até o fim nesta conquista. O grupo merece o acesso pelo que vem apresentando ao longo da temporada. Vamos nos dedicar ao máximo para alcançarmos essa meta - disse.
Allyson destacou também seu bom momento no clube na temporada e que deseja dar sequência às boas atuações
- Estou vivendo uma ótima fase aqui no clube e no futebol turco, e muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou continuar me dedicando para melhorar ainda mais meu desempenho em campo aqui - contou o brasileiro.
Crédito: Allyson,zagueirobrasileiroqueatuanofutebolturco(Foto:Divulgação

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