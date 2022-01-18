Em alta no Bandirma, Allyson espera acesso para a elite turca nesta temporada

Em grande fase vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o ótimo momento que vive com a equipe turca. Feliz com a evolução que teve em seu primeiro ano no país, o jogador revelou estar motivado para continuar crescendo.- Apesar de ser meu primeiro ano no futebol turco, estou me sentindo muito bem, à vontade, parece que estou aqui há muitos anos. Me adaptei muito rápido e isso me deixa feliz. Agora é manter essa intensidade até o fim da época.