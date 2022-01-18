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futebol

Em alta no Bandirma, Allyson espera acesso para a elite turca nesta temporada

Zagueiro vive ótimo momento na carreira
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LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 13:39

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 13:39

Em grande fase vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o ótimo momento que vive com a equipe turca. Feliz com a evolução que teve em seu primeiro ano no país, o jogador revelou estar motivado para continuar crescendo.- Apesar de ser meu primeiro ano no futebol turco, estou me sentindo muito bem, à vontade, parece que estou aqui há muitos anos. Me adaptei muito rápido e isso me deixa feliz. Agora é manter essa intensidade até o fim da época.
Allyson falou sobre a vontade de ajudar a levar o clube para a primeira divisão do país.
- Estamos bem no campeonato, fazendo uma boa temporada. Temos que manter o ritmo forte para chegarmos ao tão sonhado acesso.
Crédito: Allysonqueracessoàeliteturcanatemporada(Divulgação/Bandirma

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