Em alta no Bandirma, Allyson elogia crescimento da equipe na temporada e foca em acesso no clube

Titular e em alta no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o crescimento da equipe turca na época. Segundo o jogador, que passou os últimos anos de sua carreira atuando em Israel, a meta é continuar crescendo neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe cresça de produção nestas próximas semanas e continuar melhorando sua posição na tabela de classificação da Liga. Estamos motivados para isso - disse o jogador.