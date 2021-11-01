Em alta no Bandirma, Allyson elogia crescimento da equipe na temporada e foca em acesso no clube

Titular e em alta no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o crescimento da equipe turca na época. Segundo o jogador, que passou os últimos anos de sua carreira atuando em Israel, a meta é continuar crescendo neste ano.- Estamos trabalhando para que a equipe cresça de produção nestas próximas semanas e continuar melhorando sua posição na tabela de classificação da Liga. Estamos motivados para isso - disse o jogador.
Allyson também falou sobre o desejo de todos no clube turco em conquistar o acesso esse ano.
- Vamos trabalhar muito para levar o clube para a primeira divisão. Só depende da gente. Temos que ter intensidade durante toda a época para que isso seja possível - concluiu.