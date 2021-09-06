Em alta no Bandirma, Allyson elogia crescimento da equipe na temporada

Crédito: Allyson vive boa fase no Bandirma (Divulgação / Bandirma

Titular e em alta no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson elogiou o crescimento da equipe turca na temporada. Segundo o jogador, que passou os últimos anos atuando por clubes de Israel, a meta é continuar crescendo neste ano.

Veja a tabela do Inglês- Estamos em um bom momento e crescendo jogo a jogo. A cada partida o grupo vem apresentando evolução e isso é importante. Vamos procurar manter esse ritmo até o fim da temporada - disse.

Allyson também falou sobre o ótimo momento que vive no futebol da Turquia atuando pela equipe do Bandirma.