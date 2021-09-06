Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no Bandirma, Allyson elogia crescimento da equipe na temporada

Zagueiro brasileiro vive ótimo momento na carreira atuando pelo Bandirma, da Turquia após deixar Israel
...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 set 2021 às 16:06
Crédito: Allyson vive boa fase no Bandirma (Divulgação / Bandirma
Titular e em alta no Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson elogiou o crescimento da equipe turca na temporada. Segundo o jogador, que passou os últimos anos atuando por clubes de Israel, a meta é continuar crescendo neste ano.
Veja a tabela do Inglês- Estamos em um bom momento e crescendo jogo a jogo. A cada partida o grupo vem apresentando evolução e isso é importante. Vamos procurar manter esse ritmo até o fim da temporada - disse.
Allyson também falou sobre o ótimo momento que vive no futebol da Turquia atuando pela equipe do Bandirma.
- Estar no futebol turco tem sido muito bom. Estou feliz com essa evolução que tive. Não imaginei que a minha adaptação seria tão rápida - concluiu o zagueiro brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados