Em alta no Bandirma, Allyson destaca briga pelas primeiras posição da segunda liga na Turquia

Em alta vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson destacou a briga da equipe pelas primeiras posições da segunda liga na Turquia. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que o grupo vem fazendo.> Sem vacina, Kimmich sofre sequela da Covid-19 e não atua mais em 2021

- Estamos fazendo um bom campeonato e brigando nas primeiras posições da tabela. Isso tem sido importante, pois vem dando confiança ao grupo. Vamos procurar manter esse ritmo para buscarmos o acesso - comentou Allyson.

Allyson também falou sobre o bom momento em que vive no futebol turco.

- Estou feliz com o que tenho vivido. Venho trabalhando para manter esse ritmo forte sempre, até o fim da temporada - exaltou o zagueiro.

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