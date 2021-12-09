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Em alta no Bandirma, Allyson destaca briga pelas primeiras posição da segunda liga na Turquia

Zagueiro brasileiro de 31 anos vive ótima fase no futebol turco...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 15:46

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 15:46

Em alta vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson destacou a briga da equipe pelas primeiras posições da segunda liga na Turquia. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que o grupo vem fazendo.> Sem vacina, Kimmich sofre sequela da Covid-19 e não atua mais em 2021
- Estamos fazendo um bom campeonato e brigando nas primeiras posições da tabela. Isso tem sido importante, pois vem dando confiança ao grupo. Vamos procurar manter esse ritmo para buscarmos o acesso - comentou Allyson.
Allyson também falou sobre o bom momento em que vive no futebol turco.
- Estou feliz com o que tenho vivido. Venho trabalhando para manter esse ritmo forte sempre, até o fim da temporada - exaltou o zagueiro.
> Após eliminação da Champions, veja os 'reforços' que Xavi deve ter em janeiro para o Barcelona
Crédito: Allyson,zagueirobrasileirodoBandismapor(Foto:Divulgação/Bandirma

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