Em alta no Bandirma, Allyson define meta de terminar o ano com mais de trinta jogos no clube

Em grande momento vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo de passar dos trinta jogos com a equipe turca nesta temporada. Feliz com a evolução que teve em seu primeiro ano no país, o jogador falou sobre a importância desta marca.> Confira os oito classificados para as quartas de final da Champions League e onde assistir ao sorteio

- Estou bem próximo de completar os trinta jogos no clube e isso me deixa feliz. Vou trabalhar muito para estar presente em todas as partidas do clube nesta reta final de temporada para conquistar esse importante objetivo - disse.

Allyson também falou sobre a vontade de manter as atuações de alto nível no futebol turco.

- Esse ano tem sido mais que especial para mim. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou trabalhar muito para manter esse mesmo nível alto de atuação - revelou Allyson.