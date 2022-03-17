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Em alta no Bandirma, Allyson define meta de terminar o ano com mais de trinta jogos no clube

Zagueiro brasileiro é um dos destaques do clube turco...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 17:56

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:56

Em grande momento vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson falou sobre o desejo de passar dos trinta jogos com a equipe turca nesta temporada. Feliz com a evolução que teve em seu primeiro ano no país, o jogador falou sobre a importância desta marca.> Confira os oito classificados para as quartas de final da Champions League e onde assistir ao sorteio
- Estou bem próximo de completar os trinta jogos no clube e isso me deixa feliz. Vou trabalhar muito para estar presente em todas as partidas do clube nesta reta final de temporada para conquistar esse importante objetivo - disse.
Allyson também falou sobre a vontade de manter as atuações de alto nível no futebol turco.
- Esse ano tem sido mais que especial para mim. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou trabalhar muito para manter esse mesmo nível alto de atuação - revelou Allyson.
Crédito: Zagueirobrasileiroqueatuanofutebolturco(Foto:Divulgação

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