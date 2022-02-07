Em alta no Bandirma, Allyson comemora ano perfeito no clube turco

Em grande fase vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson destacou o ótimo momento que vive na temporada e na carreira. Já pintando como um dos melhores defensores do futebol turco e despertando interesse dos grandes do país, o jogador comemorou a fase positiva.- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou mantendo a regularidade e a intensidade em todos os jogos. Vou continuar melhorando meu desempenho em campo para ajudar o grupo na sequência da temporada.