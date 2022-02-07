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futebol

Em alta no Bandirma, Allyson comemora ano perfeito no clube turco

Zagueiro vive ótimo momento na carreira
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Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 13:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 13:39
Em grande fase vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson destacou o ótimo momento que vive na temporada e na carreira. Já pintando como um dos melhores defensores do futebol turco e despertando interesse dos grandes do país, o jogador comemorou a fase positiva.- Esse ano tem sido um dos mais especiais da minha carreira. Estou mantendo a regularidade e a intensidade em todos os jogos. Vou continuar melhorando meu desempenho em campo para ajudar o grupo na sequência da temporada.
Allyson falou sobre a vontade de ajudar a levar o clube para a primeira divisão do país.
- Nossa ideia é chegar à primeira divisão nesta temporada. Vamos lutar muito para encerrarmos o ano com essa conquista.
Crédito: Allysonvivebommomentonofutebolturco(Foto:Divulgação/Bandirma

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