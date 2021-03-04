Em alta no Bahrein, Erick Luis marca três vezes e garante vitória do Al-Hidd na Liga

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Um dos principais nomes do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, foi destaque no triunfo da sua equipe, por 4 x 3, diante do East Riffa. Com três gols, o jogador garantiu os três pontos e a segunda vitória seguida na liga.

- Foi muito importante para mim ter marcado esses gols. Marcar três vezes é sempre muito especial. Estou muito feliz pela atuação, pelos gols e pelo triunfo da equipe, o segundo seguido na disputa. Vamos manter esse ritmo forte agora - disse o atleta.Erick ainda falou que o grupo quer encerrar bem o ano.