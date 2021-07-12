Em alta no Bahrein, Erick Luis fala sobre fase especial no Mundo Árabe

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Principal jogador e artilheiro do Al-Hidd, do Bahrein, na última temporada, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, destacou o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com seu crescimento, o atleta falou sobre essa evolução.

Veja a tabela das Olimpíadas- Vivi um momento muito especial na última temporada e foi consequência de um trabalho forte que fiz ao longo do ano. Estou vivendo uma fase muito especial e feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse o atleta brasileiro do Al-Hidd.

Erick Luis destacou que quer permanecer fora do Brasil em sua próxima temporada.