Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no Bahrein, Erick Luis fala sobre fase especial no Mundo Árabe

Atacante brasileiro com passagens por Vasco da Gama e Bahia vem fazendo grande temporada no Al-Hidd, do Bahrein
...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:20
Crédito: Divulgação / Al-Hidd
Principal jogador e artilheiro do Al-Hidd, do Bahrein, na última temporada, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, destacou o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com seu crescimento, o atleta falou sobre essa evolução.
Veja a tabela das Olimpíadas- Vivi um momento muito especial na última temporada e foi consequência de um trabalho forte que fiz ao longo do ano. Estou vivendo uma fase muito especial e feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse o atleta brasileiro do Al-Hidd.
Erick Luis destacou que quer permanecer fora do Brasil em sua próxima temporada.
- Minha ideia é ficar no futebol árabe por muitos anos. Estamos trabalhando para que isso seja possível e para que eu possa construir a minha história aqui - concluiu o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados