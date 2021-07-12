Em alta no Bahrein, Erick Luis fala sobre fase especial no Mundo Árabe

Principal jogador e artilheiro do Al-Hidd, do Bahrein, na última temporada, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, destacou o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com seu crescimento, o atleta falou sobre essa evolução.
Veja a tabela das Olimpíadas- Vivi um momento muito especial na última temporada e foi consequência de um trabalho forte que fiz ao longo do ano. Estou vivendo uma fase muito especial e feliz com tudo que tem acontecido comigo - disse o atleta brasileiro do Al-Hidd.
Erick Luis destacou que quer permanecer fora do Brasil em sua próxima temporada.
- Minha ideia é ficar no futebol árabe por muitos anos. Estamos trabalhando para que isso seja possível e para que eu possa construir a minha história aqui - concluiu o jogador.