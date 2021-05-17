Em alta no Bahrein, Erick Luis fala sobre ano perfeito no Al-Hidd

Principal nome do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, com passagens por Bahia, Vasco e São Bento, comemorou o grande ano com a camisa do clube. Feliz com a fase positiva, o jogador, destacou o crescimento que teve nesta temporada.
- Essa temporada foi muito especial para mim. Individualmente uma das melhores da minha carreira e os números mostram isso. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que retornei ao Bahrein - disse o atleta.
Erick falou, ainda, sobre o desejo de continuar crescendo no futebol árabe.
- Meu desejo é continuar no futebol árabe por muitos anos. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos aqui