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futebol

Em alta no Bahrein, Erick Luís destaca evolução no país nesta temporada

Atacante vem fazendo grande ano e é um dos principais nomes do Al-Hidd
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Publicado em 24 de Março de 2021 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 12:34
Crédito: Divulgação / Al-Hidd
Destaque do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, revelou estar motivado para continuar melhorando seus números com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção com todos.
- Sem dúvida, esse ano tem sido um dos melhores da minha carreira e agradeço ao clube por isso. Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção e para continuar evoluindo dentro de campo - disse o atleta.Erick ainda falou sobre o desejo do grupo em encerrar o ano com vitórias.
- Ainda teremos muitos jogos pela frente e temos que estar preparados. O grupo quer encerrar bem essa temporada.

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