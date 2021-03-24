Em alta no Bahrein, Erick Luís destaca evolução no país nesta temporada

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Destaque do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, revelou estar motivado para continuar melhorando seus números com a camisa do clube nos próximos meses. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção com todos.

- Sem dúvida, esse ano tem sido um dos melhores da minha carreira e agradeço ao clube por isso. Vou me dedicar ao máximo para crescer de produção e para continuar evoluindo dentro de campo - disse o atleta.Erick ainda falou sobre o desejo do grupo em encerrar o ano com vitórias.