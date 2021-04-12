Em alta no Bahrein, Erick Luis comemora mais uma boa temporada no país

Crédito: Divulgação / Al-Hidd

Principal destaque do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com as ótimas exibições que teve ao longo do ano, o jogador comemorou a temporada.

- Para mim, individualmente, foi uma temporada praticamente perfeita. Estive em campo em praticamente todos os jogos e pude atuar em alto nível nestes últimos meses. Estou muito feliz por ter alcançado o nível que gostaria. Trabalhei muito por isso - disse o atleta.Erick revelou o desejo continuar fazendo história no Mundo Árabe.