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futebol

Em alta no Bahrein, Erick Luis comemora mais uma boa temporada no país

Atacante vem fazendo um grande ano no Al-Hidd...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 11:46
Crédito: Divulgação / Al-Hidd
Principal destaque do Al-Hidd, do Bahrein, o atacante Erick Luís, ex-Bahia, Vasco e São Bento, falou sobre o ótimo momento que vive na carreira. Feliz com as ótimas exibições que teve ao longo do ano, o jogador comemorou a temporada.
- Para mim, individualmente, foi uma temporada praticamente perfeita. Estive em campo em praticamente todos os jogos e pude atuar em alto nível nestes últimos meses. Estou muito feliz por ter alcançado o nível que gostaria. Trabalhei muito por isso - disse o atleta.Erick revelou o desejo continuar fazendo história no Mundo Árabe.
- Estou trabalhando muito para construir uma história no futebol árabe. Espero que os próximos anos sejam tão bons quanto esse.

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