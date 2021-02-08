Em alta no Bahrein, Bruno Nascimento assina com o Khalidiya para sequência da temporada

Após passagem pelo Al-Hidd, o zagueiro Bruno Nascimento, que atuou no futebol português e alemão, assinou com o Khalidiya para a sequência da temporada. Segundo o jogador, a meta é fazer sua história com a camisa do clube.- Estou muito motivado com essa oportunidade de defender as cores do clube. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui e para fazer grandes partidas com a camisa do clube. Estou muito confiante em fazer um ótimo trabalho - afirmou.
Ainda de acordo com o defensor, sua história no futebol do Bahrein só está começando.
- Estou iniciando a minha história aqui no clube. Tenho me dedicado muito para crescer no futebol árabe.