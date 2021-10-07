Em alta no Al-Qadisiya, Muralha, ex-Flamengo, quer crescimento com a equipe na temporada

Principal nome do Al-Qadisiya, o volante brasileiro Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o desejo de crescer com o grupo nesta atual temporada. Feliz com o atual momento, o jogador da equipe saudita destacou a evolução que teve nos últimos jogos.- Estou trabalhando para manter essa evolução e essa intensidade nas próximas partidas. Quero manter um ritmo forte até o fim da temporada para ajudar o clube a conquistar seus objetivos e para que eu possa alcançar os meus - disse o jogador.