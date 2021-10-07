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Em alta no Al-Qadisiya, Muralha, ex-Flamengo, quer crescimento com a equipe na temporada

Meio-campista brasileiro com passagem pelo Flamengo vive um grande momento em sua carreira atuando na Arábia Saudita
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LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 19:35

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 19:35

Crédito: Divulgação / Al-Qadisiya
Principal nome do Al-Qadisiya, o volante brasileiro Muralha, ex-Flamengo, falou sobre o desejo de crescer com o grupo nesta atual temporada. Feliz com o atual momento, o jogador da equipe saudita destacou a evolução que teve nos últimos jogos.- Estou trabalhando para manter essa evolução e essa intensidade nas próximas partidas. Quero manter um ritmo forte até o fim da temporada para ajudar o clube a conquistar seus objetivos e para que eu possa alcançar os meus - disse o jogador.
O jogador brasileiro ainda elogiou o elenco saudita formado para esta temporada.
- O grupo é forte, muito competitivo e tem tudo para fazer um grande ano. Só depende da gente agora. Vamos lutar muito para levar o clube de volta à elite do futebol do país - falou.

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