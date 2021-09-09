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futebol

Em alta no Al-Qadisiya, Muralha espera boa sequência com o elenco na temporada

Meia brasileiro vive um grande momento em sua carreira atuando pelo Al-Qadisiya, equipe da Arábia Saudita
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Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 09:42
Crédito: Muralha destaca-se na Arábia Saudita (Divulgação / Al-Qadisiya
Em alta vestindo a camisa do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, quer a equipe focada em fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, tudo tem se encaixado como planejado para o grupo, que tem grandes chances de fazer uma ótima Liga.- Estamos em um ritmo forte no dia a dia e trabalhando muito para que essa temporada seja de bons resultados para o clube. Tenho certeza que teremos um ótimo desempenho durante toda a Liga. O grupo é muito bom - disse o jogador.
O jogador brasileiro ainda falou sobre a meta de continuar fazendo sua história na Arábia Saudita.
- Estar no futebol árabe tem feito muito bem a mim. Estou feliz com o crescimento que tive e com o amadurecimento ao longo dos últimos anos. A tendência é melhorar ainda mais meus números no país - concluiu o brasileiro da equipe saudita.

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