Em alta no Al-Qadisiya, Muralha espera boa sequência com o elenco na temporada

Em alta vestindo a camisa do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, quer a equipe focada em fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. Segundo o jogador, tudo tem se encaixado como planejado para o grupo, que tem grandes chances de fazer uma ótima Liga.- Estamos em um ritmo forte no dia a dia e trabalhando muito para que essa temporada seja de bons resultados para o clube. Tenho certeza que teremos um ótimo desempenho durante toda a Liga. O grupo é muito bom - disse o jogador.