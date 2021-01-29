Em alta no Al-Hidd, Paulo Victor fala sobre crescimento no Bahrein e bom momento no clube

Um dos destaques do Al-Hidd neste ano, o atacante Paulo Victor falou sobre o crescimento que teve no futebol do Bahrein nos últimos meses. Focado em melhorar ainda mais seu desempenho em campo com a camisa do clube, o jogador falou sobre essa expectativa para a sequência da temporada.- Cheguei ao Bahrein com essa expectativa, de crescer no futebol árabe. Isso tem acontecido ao longo das últimas semanas. Estou podendo jogar e tendo sequência, isso é muito importante neste momento. O meu objetivo é terminar essa temporada no mais alto nível - afirmou.