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Em alta no Al-Hidd, Paulo Victor fala sobre crescimento no Bahrein e bom momento no clube

Atacante é uma das esperanças do clube neste ano
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Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 14:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 14:05
Crédito: Paulo VIctor busca crescimento no Bahrein (Divulgação/Al-Hidd
Um dos destaques do Al-Hidd neste ano, o atacante Paulo Victor falou sobre o crescimento que teve no futebol do Bahrein nos últimos meses. Focado em melhorar ainda mais seu desempenho em campo com a camisa do clube, o jogador falou sobre essa expectativa para a sequência da temporada.- Cheguei ao Bahrein com essa expectativa, de crescer no futebol árabe. Isso tem acontecido ao longo das últimas semanas. Estou podendo jogar e tendo sequência, isso é muito importante neste momento. O meu objetivo é terminar essa temporada no mais alto nível - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, o Hidd quer terminar a temporada entre os primeiros colocados.
- Nossa ideia é terminar o ano entre os primeiros colocados. Queremos estar sempre neste bloco da frente da tabela de classificação para alcançarmos nossos objetivos.

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