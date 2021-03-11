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futebol

Em alta no Al-Hidd, Paulo Victor fala sobre boa sequência da equipe no Bahrein

Atacante brasileiro vem fazendo grande temporada na equipe do Al Hidd, na primeira divisão do Bahrein
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Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:24
Crédito: (Divulgação / Al-Hidd
Destaque do Al-Hidd, o atacante brasileiro Paulo Victor falou sobre a ótima sequência que a equipe vem fazendo na primeira divisão do Bahrein. São quatro jogos sem derrotas, o que deixa o seu time na briga pelo título do campeonato.
Veja a tabela do Inglês- Estamos em uma sequência boa e isso é importante. Vamos procurar manter esse ritmo forte para atingirmos nossos objetivos na competição. O líder do campeonato ainda tem uma boa distância da gente, mas temos muitos jogos pela frente. Tudo é possível - afirmou.
O atleta destacou falou sobre o crescimento que teve no país nos últimos meses.
- Vir para o Bahrein foi uma escolha acertada. Estou feliz aqui e motivado para crescer no futebol árabe. Vou trabalhar muito para atingir meus objetivos por aqui - falou o jogador.

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