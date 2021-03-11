Em alta no Al-Hidd, Paulo Victor fala sobre boa sequência da equipe no Bahrein

Crédito: (Divulgação / Al-Hidd

Destaque do Al-Hidd, o atacante brasileiro Paulo Victor falou sobre a ótima sequência que a equipe vem fazendo na primeira divisão do Bahrein. São quatro jogos sem derrotas, o que deixa o seu time na briga pelo título do campeonato.

Veja a tabela do Inglês- Estamos em uma sequência boa e isso é importante. Vamos procurar manter esse ritmo forte para atingirmos nossos objetivos na competição. O líder do campeonato ainda tem uma boa distância da gente, mas temos muitos jogos pela frente. Tudo é possível - afirmou.

O atleta destacou falou sobre o crescimento que teve no país nos últimos meses.