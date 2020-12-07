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Em alta no Al Dhafra e após marcar no final de semana, Denílson destaca ótima fase no futebol árabe

Atacante vive uma das grandes temporadas em sua carreira...
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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:08

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:08

Crédito: Divulgação
Principal contratação do Al Dhafra, o atacante Denilson, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube. Segundo o jogador, que foi o autor da vitória da sua equipe no final de semana na primeira divisão do pais, a meta é continuar crescendo de produção para ajudar o elenco árabe com gols e boas atuações na sequência da temporada.
- Meu início aqui no clube tem sido muito especial e agradeço ao clube por isso. Venho me dedicado muito para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia para ajudar nas partidas. Espero manter essa evolução para crescer com todos os companheiros nestas próximas semanas - afirmou.Ainda de acordo com o atleta, o objetivo do elenco é fazer uma boa liga esse ano.
- Estamos lutando para que a equipe possa fazer uma boa liga neste ano e possa encerrar a competição em uma boa posição na tabela - disse.

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