Em alta no AEL, Euller espera uma boa sequência da equipe no Chipre

Em bom momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, quer uma ótima sequência na temporada com o clube do Chipre. Segundo o jogador, a meta é a equipe crescer de produção nestas próximas semanas.- Queremos fazer uma boa sequência na temporada, de alto nível, com vitórias e grandes apresentações. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer neste ano com bons resultados - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, seu primeiro ano no país tem sido muito especial.
- Estou feliz por tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Esse ano tem sido importante para mim dentro e fora de campo.