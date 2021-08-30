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futebol

Em alta no AEL, Euller espera uma boa sequência da equipe no Chipre

Lateral-esquerdo vive bom momento na Europa
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Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 12:39
Crédito: Euller está em boa fase no AEL Limassol (Divulgação / AEL
Em bom momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, quer uma ótima sequência na temporada com o clube do Chipre. Segundo o jogador, a meta é a equipe crescer de produção nestas próximas semanas.- Queremos fazer uma boa sequência na temporada, de alto nível, com vitórias e grandes apresentações. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer neste ano com bons resultados - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, seu primeiro ano no país tem sido muito especial.
- Estou feliz por tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui. Esse ano tem sido importante para mim dentro e fora de campo.

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