Em alta no AEL, Euller espera uma boa sequência da equipe no Chipre

Em bom momento no AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, quer uma ótima sequência na temporada com o clube do Chipre. Segundo o jogador, a meta é a equipe crescer de produção nestas próximas semanas.- Queremos fazer uma boa sequência na temporada, de alto nível, com vitórias e grandes apresentações. O grupo vem se dedicando ao máximo para crescer neste ano com bons resultados - disse o jogador.