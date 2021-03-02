Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta no AEL, Danilo comemora fase especial no Chipre

Meia brasileiro é a principal nome do clube
...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 11:29
Crédito: Danilo é destaque no Chipre com a camisa do AEL Limassol (AEL Limassol
Principal destaque do AEL Limassol nesta temporada e em grande momento no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, falou sobre o ótimo ano que vem realizando com a camisa da agremiação. O jogador, com passagens por grandes clubes como Ajax e Standard Liège, falou sobre essa fase.- Estou vivendo um grande momento com a camisa do AEL e agradeço ao clube por isso. É uma fase muito especial e é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde que cheguei aqui. A tendência é melhorar ainda mais os números para encerrar a temporada com bons jogos - disse.
Segundo Danilo, o grupo quer terminar o ano vencendo.
- Nossa ideia é terminar a temporada fazendo grandes jogos e vencendo. O grupo quer encerrar a época com o AEL em uma ótima posição na tabela de classificação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados