Em alta, Nenê celebra a boa fase no Fluminense nesse início de temporada

Nenê acabou com o Botafogo no clássico deste domingo (09) Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Aos 38 anos, Nenê demonstra extremo vigor físico no Campeonato Carioca. E a recompensa para o meia é dada em números decisivos ao Fluminense. Afinal, o camisa 77 é artilheiro da competição, com cinco gols, ao lado dos atacantes Matheus Babi, do Macaé, e João Carlos, do Volta Redonda. Após o clássico em que fez dois gols diante do Botafogo, na goleada tricolor por 3 a 0, Nenê comentou sobre o bom momento em que vive.

"Se você está bem fisicamente, isso acaba ajudando tecnicamente. Você fica mais leve, o que flui mais rapidamente as coisas. É importante partir do início da temporada. No ano passado, fiquei com a situação indefinida no São Paulo e não tive um bom ritmo. Mas, em relação aos gols, eu não me importo, pois não é minha principal função. Tem sido um lucro. É claro, porém, que fico feliz com eles", disse o jogador, que ainda comentou o primeiro gol que fez no Clássico Vovô, um legítimo sem-pulo no ângulo.

"Fiquei até sem reação na hora de comemorar. Foi uma bola difícil, que pegou na veia. Tive uma felicidade muito grande", comentou o craque.

Nenê ainda destacou a força do elenco do Fluminense, que conta com outros jogadores experientes e promessas das categorias de base do clube:

"Eu procuro os espaços durante o jogo, eu vejo onde tem mais espaço, faço essa leitura de jogo. Gilberto, Marcos Paulo, Evanilson e Wellington Silva são jogadores muito rápidos. Com isso, tenho opções dos dois lados para jogar."

A grande fase de Nenê foi coroada quando ele foi substituído por Ganso. Além dos aplausos dos torcedores, ele recebeu a referência do camisa 10, que fez a sua estreia na temporada.

"Eu fiquei muito feliz. Para mim, ele é um craque, um maestro. Vai nos ajudar muito neste ano. Vindo dele, é uma hora", disse o camisa 77.