Em alta na Turquia, Fabrício Baiano quer evolução do Rizespor

Um dos principais nomes do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.- Estou muito motivado e trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e com o crescimento que tive esse ano. Vou me empenhar para fazer uma grande temporada - disse o volante.