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Em alta na Turquia, Fabrício Baiano quer evolução do Rizespor

Volante brasileiro com passagens por Vasco da Gama e Coritiba vem se destacando no Rizespor, da Turquia
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 15:26

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 15:26

Crédito: Divulgação / Rizespor
Um dos principais nomes do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.- Estou muito motivado e trabalhando muito para fazer um grande ano no clube. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo e com o crescimento que tive esse ano. Vou me empenhar para fazer uma grande temporada - disse o volante.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, a equipe do Rizespor tem tudo para fazer um bom ano.
- Nosso elenco é capacitado e tem totais condições de fazer um grande ano. Estamos lutando muito para que isso seja possível - concluiu Fabrício Baiano.

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