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futebol

Em alta na Turquia, Fabrício Baiano, ex-Vasco, quer evolução do Rizespor

Volante brasileiro que atuou por Vasco da Gama e Coritiba está se destacando no clube do Rizespor, da Turquia
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Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 15:58
Crédito: Fabricio Baiano é destaque do Rizespor (Divulgação / Rizespor
Um dos principais destaques do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.
Veja a tabela da Champions- Estou trabalhando para evoluir e para ajudar a equipe nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para essa temporada. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar crescendo com todos - disse o volante brasileiro.
Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor, da Turquia, tem tudo para evoluir no Campeonato Nacional e melhor a sua posição na tabela.
- Temos totais condições de evoluir na temporada e na Liga. O grupo tem trabalhado muito para que isso seja possível e para que possamos fazer um grande ano - concluiu.

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