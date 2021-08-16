Em alta na Turquia, Fabrício Baiano, ex-Vasco, quer evolução do Rizespor

Crédito: Fabricio Baiano é destaque do Rizespor (Divulgação / Rizespor

Um dos principais destaques do Rizespor nesta época, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, revelou o desejo de crescer de produção com a camisa do clube turco. Para o jogador, que também atuou no Marítimo, sua meta é construir uma história de títulos no país.

Veja a tabela da Champions- Estou trabalhando para evoluir e para ajudar a equipe nesta sequência da temporada. Estou muito motivado para essa temporada. Venho me dedicando ao máximo no dia a dia para continuar crescendo com todos - disse o volante brasileiro.

Ainda de acordo com o atleta, o Rizespor, da Turquia, tem tudo para evoluir no Campeonato Nacional e melhor a sua posição na tabela.