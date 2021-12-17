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futebol

Em alta na Tailândia, Vander quer título tailandês com o Bangkok United

Meia-atacante brasileiro com passagens por Flamengo, Bahia e Vitória vive grande momento com a camisa do clube
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LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 14:37

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:37

No futebol tailandês há algumas temporadas, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, falou sobre a briga pelo título nacional com o Bangkok United. Segundo o jogador, levantar esse troféu será importante para todos.- Estamos nessa luta pelo título e fazendo um grande campeonato até aqui, mas vamos manter os pés no chão e a tranquilidade. Temos que pensar jogo a jogo, rodada a rodada. Tenho certeza que a equipe crescerá muito ainda - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, seu momento tem sido especial atuando na Tailândia.
- Estou muito feliz no clube e motivado para essa sequência. Tenho trabalhado muito para que as coisas saiam como estou planejando - concluiu o meia-atacante brasileiro.
Crédito: VanderédestaquenaTailândia(Foto:Divulgação/BangkokUnited

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