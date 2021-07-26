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futebol

Em alta na Tailândia, Vander quer ano perfeito no Bangkok United

Meia-atacante brasileiro com passagens por Flamengo, Vitória e Bahia vive grande momento com a camisa do clube tailandês
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LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 14:45

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 14:45

Crédito: Vander é destaque do Bangkok United (Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há anos, o meia-atacante Vander, com passagens por Bahia, Vitória e Flamengo, quer fazer mais uma temporada de ótimos números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, sua ideia é crescer no país.
Veja a tabela do Espanhol- Estou passando por um ótimo momento no Bangkok e agradeço ao clube por isso. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números aqui. Estou muito focado e motivado para isso - disse o meia-atacante brasileiro do clube tailandês.
Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco do Bangkok United tem de tudo para fazer um grande ano nesta temporada do futebol disputado na Tailândia.
- A gente tem trabalhado muito para fazer um grande ano pela frente. Vamos procurar fazer uma temporada de alto nível nos próximos meses - concluiu Vander.

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