Em alta na Tailândia, Vander quer ano perfeito no Bangkok United

Crédito: Vander é destaque do Bangkok United (Divulgação / Bangkok United

No futebol tailandês há anos, o meia-atacante Vander, com passagens por Bahia, Vitória e Flamengo, quer fazer mais uma temporada de ótimos números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, sua ideia é crescer no país.

Veja a tabela do Espanhol- Estou passando por um ótimo momento no Bangkok e agradeço ao clube por isso. Tenho trabalhado muito para melhorar ainda mais meus números aqui. Estou muito focado e motivado para isso - disse o meia-atacante brasileiro do clube tailandês.

Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco do Bangkok United tem de tudo para fazer um grande ano nesta temporada do futebol disputado na Tailândia.