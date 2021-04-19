Em alta na Tailândia, Vander destaca grande ano no Bangkok United

Crédito: Divulgação / Bangkok United

No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, destacou mais uma temporada de ótimos números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, esse ano foi muito especial para ele individualmente.

- Esse ano foi muito especial para mim individualmente. Só tenho a agradecer ao elenco e ao clube por isso. Tive ótimos números e pude continuar atuando com regularidade. Sem dúvida, foi uma temporada perfeita dentro de campo - disse.Ainda de acordo com o jogador, seu objetivo é continuar construindo uma história no país.