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futebol

Em alta na Tailândia, Vander destaca grande ano no Bangkok United

Meio-campista vive grande momento no clube e revelou não ter desejo de deixar o país...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 14:35
Crédito: Divulgação / Bangkok United
No futebol tailandês há alguns anos, o meia-atacante Vander, ex-Bahia, Vitória e Flamengo, destacou mais uma temporada de ótimos números com a camisa do Bangkok United. Segundo o jogador, esse ano foi muito especial para ele individualmente.
- Esse ano foi muito especial para mim individualmente. Só tenho a agradecer ao elenco e ao clube por isso. Tive ótimos números e pude continuar atuando com regularidade. Sem dúvida, foi uma temporada perfeita dentro de campo - disse.Ainda de acordo com o jogador, seu objetivo é continuar construindo uma história no país.
- Estar no futebol tailandês tem sido algo muito especial para mim. Não pretendo sair daqui tão cedo. Tenho trabalhado para construir uma história no país.

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