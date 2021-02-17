Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Em alta na Tailândia, Samuel quer fim de temporada perfeita no Buriram United

Atacante ex-Flu comenta rápida adaptação ao futebol local e revela estar focado em melhorar o desempenho em campo
...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 11:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2021 às 11:13
Crédito: Divulgação/Buriram United
Vivendo uma ótima fase no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, espera uma grande reta final de temporada com a camisa do clube tailandês. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar bem a época.
- Vamos lutar muito para que a equipe termine a temporada com boas partidas e vitórias. O grupo tem se dedicado muito para conquistar seus objetivos e para melhorar seu desempenho em campo - disse.Samuel também comentou sobre a boa fase vivida na Tailândia.
- Cheguei e me adaptei muito rápido ao futebol tailandês. Estou muito feliz aqui e espero construir uma história no Buriram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados