Em alta na Tailândia, Samuel quer fim de temporada perfeita no Buriram United

Crédito: Divulgação/Buriram United

Vivendo uma ótima fase no Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, espera uma grande reta final de temporada com a camisa do clube tailandês. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar bem a época.

- Vamos lutar muito para que a equipe termine a temporada com boas partidas e vitórias. O grupo tem se dedicado muito para conquistar seus objetivos e para melhorar seu desempenho em campo - disse.Samuel também comentou sobre a boa fase vivida na Tailândia.