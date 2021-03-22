Em alta na Tailândia, Samuel marca dois em goleada do Buriram

Vivendo bom momento no Buriram United, o atacante Samuel, revelado pelo Fluminense, foi destaque no triunfo do Buriram sobre o Prachuap, por 4 x 0 na primeira divisão Tailandesa. Autor de dois gols, o jogador comemorou muito a atuação.
Veja a tabela do Inglês- Foi uma partida perfeita para mim durante os noventa minutos. Estou muito feliz por ter feito um jogo seguro novamente e por ter ajudado nossa equipe a conquistar essa vitória. Espero continuar marcando nos próximos confrontos da temporada - disse.
O atacante Samuel Rosa, que já foi destaque do Fluminense, ainda falou sobre seu bom momento no clube.
- Estou vivendo um bom momento no clube e agradeço à todos por isso. Tenho trabalhado muito para construir uma história no Buriram de títulos - concluiu o jogador.