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futebol

Em alta na Tailândia, Samuel marca, dá assistência e garante vitória e liderança do Buriram na Liga

Atacante brasileiro revelado pelo Fluminense é a esperança de gols da equipe tailandesa do Buriram United
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Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 15:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 15:34
Crédito: Divulgação / Buriram United
Em grande fase vestindo a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, foi destaque na vitória da sua equipe Ratchaburi neste domingo, por 2 x 1, fora de casa, pelo Tailandês. Com um gol e uma assistência, o jogador garantiu o triunfo e a liderança da equipe na disputa.- Estou muito feliz com a partida que fizemos, com o gol e por ter ajudado o grupo neste difícil compromisso, que nos deixou na liderança da disputa. Estamos muito felizes com o momento positivo da equipe. Espero voltar a marcar mais vezes na disputa - disse.
Samuel destacou a vontade de todos no Buriram em brigar por títulos na próxima temporada.
- Vamos em busca de conquistas importantes esse ano. Temos que ter intensidade máxima para que as coisas saiam como estamos planejando - concluiu Samuel.

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