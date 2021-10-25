Em alta na Tailândia, Samuel marca, dá assistência e garante vitória e liderança do Buriram na Liga

Em grande fase vestindo a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, foi destaque na vitória da sua equipe Ratchaburi neste domingo, por 2 x 1, fora de casa, pelo Tailandês. Com um gol e uma assistência, o jogador garantiu o triunfo e a liderança da equipe na disputa.- Estou muito feliz com a partida que fizemos, com o gol e por ter ajudado o grupo neste difícil compromisso, que nos deixou na liderança da disputa. Estamos muito felizes com o momento positivo da equipe. Espero voltar a marcar mais vezes na disputa - disse.