Em alta na Tailândia, Samuel foca em grande ano no Buriram

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, e que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, falou sobre o desejo de todos no elenco em fazer um grande ano com a camisa do clube. Para ele, o grupo tem tudo para fazer história na época que começará.- Temos um ótimo elenco, competitivo e uma base forte. Vamos procurar fazer um trabalho muito forte durante a temporada para alcançarmos nossos objetivos e para que o ano seja de títulos para a torcida do Buriram - disse.
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Samuel ainda falou sobre seu objetivo individual: melhorar os números no clube.
- Cheguei ao Buriram há pouco tempo, mas parece que estou no clube há anos. Espero melhorar ainda mais meus números com a camisa do clube na próxima temporada.