Em alta na Tailândia, Samuel foca em grande ano no Buriram

Um dos principais nomes do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, e que já atuou nos Emirados Árabes e Coreia do Sul, falou sobre o desejo de todos no elenco em fazer um grande ano com a camisa do clube. Para ele, o grupo tem tudo para fazer história na época que começará.- Temos um ótimo elenco, competitivo e uma base forte. Vamos procurar fazer um trabalho muito forte durante a temporada para alcançarmos nossos objetivos e para que o ano seja de títulos para a torcida do Buriram - disse.