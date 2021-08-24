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futebol

Em alta na Tailândia, Samuel espera ano perfeito no Buriram

Atacante brasileiro revelado pelo Fluminense é a esperança de gols da equipe do Buriram United, da Tailândia
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Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 15:15
Crédito: Samuel é destaque do Buriram (Divulgação / Buriram United
Em alta vestindo a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre o bom momento com a camisa do clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.
Veja a tabela da Champions- Estou fazendo um trabalho muito forte desde que cheguei ao futebol tailandês. Tem sido uma experiência muito boa. Espero continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse o jogador.
Samuel também destacou, em sua fala, a vontade de todos no Buriram United em brigar por títulos na próxima temporada.
- Vamos em busca de títulos nesta temporada. Estamos motivados, temos uma ótima equipe e precisamos manter a intensidade do primeiro ao último jogo do ano - concluiu.

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