Em alta na Tailândia, Samuel espera ano perfeito no Buriram

Crédito: Samuel é destaque do Buriram (Divulgação / Buriram United

Em alta vestindo a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, ex-Fluminense, falou sobre o bom momento com a camisa do clube. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito nos últimos meses.

Veja a tabela da Champions- Estou fazendo um trabalho muito forte desde que cheguei ao futebol tailandês. Tem sido uma experiência muito boa. Espero continuar crescendo e melhorando meu desempenho em campo com a camisa do clube - disse o jogador.

Samuel também destacou, em sua fala, a vontade de todos no Buriram United em brigar por títulos na próxima temporada.