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futebol

Em alta na Tailândia, Evson foca em semestre de vitórias no Chiangmai United

Zagueiro brasileiro ex-Vitória vive grande momento no clube asiático...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 13:54
Um dos principais destaques do futebol tailandês nos últimos anos, o zagueiro Evson vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, com passagem pelo Vitória e Kamatamare Sanuki, do Japão, a meta é continuar crescendo no país asiático.
- Desde que cheguei ao futebol tailandês tenho me dedicado ao máximo para fazer grandes jogos e para construir a minha história no país. Vou procurar manter esse ritmo agora para que tudo saia como estou planejando.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022
Segundo Evson, o elenco quer fazer um semestre positivo em 2022.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer e fazer uma sequência positiva nestas próximas partidas para terminar bem a temporada.
Crédito: Evsonpelo ChiangmaiUnited,daTailândia (Foto:Divulgação/ChiangmaiUnited

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