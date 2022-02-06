Em alta na Tailândia, Evson foca em semestre de vitórias no Chiangmai United

Um dos principais destaques do futebol tailandês nos últimos anos, o zagueiro Evson vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, com passagem pelo Vitória e Kamatamare Sanuki, do Japão, a meta é continuar crescendo no país asiático.

- Desde que cheguei ao futebol tailandês tenho me dedicado ao máximo para fazer grandes jogos e para construir a minha história no país. Vou procurar manter esse ritmo agora para que tudo saia como estou planejando.

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Segundo Evson, o elenco quer fazer um semestre positivo em 2022.

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- Estamos trabalhando para que a equipe possa crescer e fazer uma sequência positiva nestas próximas partidas para terminar bem a temporada.