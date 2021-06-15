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futebol

Em alta na Tailândia, Evson espera grande temporada no Chiamgmai United

Zagueiro, ex-Vitória, vive grande momento no clube
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LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2021 às 11:25

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 11:25

Crédito: Evson busca evolução na Tailândia (Divulgação / Chiangmai
Um dos destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, a meta é continuar melhorando os números no país.- Tenho me dedicado muito para melhorar meus números e para crescer de produção no clube e no futebol tailandês. Venho em um ritmo forte e isso é muito importante. Espero que essa temporada seja especial para mim e para o clube.
Segundo Evson, o elenco vai com tudo para fazer uma grande temporada.
- Vamos lutar muito para fazer uma grande temporada esse ano. O grupo sabe do seu potencial e onde pode chegar. Estamos nos dedicando para crescermos neste ano.

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