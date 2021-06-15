Em alta na Tailândia, Evson espera grande temporada no Chiamgmai United

Um dos destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United. Segundo o defensor, a meta é continuar melhorando os números no país.- Tenho me dedicado muito para melhorar meus números e para crescer de produção no clube e no futebol tailandês. Venho em um ritmo forte e isso é muito importante. Espero que essa temporada seja especial para mim e para o clube.