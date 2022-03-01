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futebol

Em alta na Tailândia, Alberto Gouvea destaca bom momento no Nakhon Pathom FC

Atacante brasileiro vem se destacando no clube pelo futebol tailandês...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 20:19

Publicado em 01 de Março de 2022 às 20:19

Principal nome do Nakhon Pathom, clube tailandês, o atacante Alberto Gouvea destacou o desejo de terminar o ano marcando com a camisa da agremiação. Segundo o jogador, sua meta é fazer o máximo de gols possível para ajudar o grupo nos próximos jogos.> Pressionado por sua ligação com Putin, dono do Chelsea deve receber ofertas pelo clube
- A temporada ainda terá muitos jogos. Minha ideia é terminar ela marcando e fazendo grandes partidas com a camisa do clube. Tenho trabalhado muito para que isso seja possível - revelou.
De acordo com Gouvea, o elenco tem feito de tudo para encerrar a temporada com bons resultados.
- O grupo tem trabalhado para terminar bem a temporada, com vitorias e com a equipe em uma boa posição na tabela de classificação - disse Alberto Gouvea
Crédito: (Foto:Divulgação

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