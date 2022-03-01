Em alta na Tailândia, Alberto Gouvea destaca bom momento no Nakhon Pathom FC

Principal nome do Nakhon Pathom, clube tailandês, o atacante Alberto Gouvea destacou o desejo de terminar o ano marcando com a camisa da agremiação. Segundo o jogador, sua meta é fazer o máximo de gols possível para ajudar o grupo nos próximos jogos.> Pressionado por sua ligação com Putin, dono do Chelsea deve receber ofertas pelo clube

- A temporada ainda terá muitos jogos. Minha ideia é terminar ela marcando e fazendo grandes partidas com a camisa do clube. Tenho trabalhado muito para que isso seja possível - revelou.

De acordo com Gouvea, o elenco tem feito de tudo para encerrar a temporada com bons resultados.

- O grupo tem trabalhado para terminar bem a temporada, com vitorias e com a equipe em uma boa posição na tabela de classificação - disse Alberto Gouvea