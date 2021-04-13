Em alta na Ferroviária, Xandão quer que clube vá longe no Paulistão

Titular e um dos principais jogadores da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, falou sobre o crescimento que teve com a equipe nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números em 2021.- Tenho trabalhado muito para melhorar meus números no clube. Venho me dedicando ao máximo para ajudar e para crescer com a equipe. Estou muito motivado para essa sequência da temporada. Vou lutar para fazer um grande campeonato - disse o zagueiro titular da Ferroviária.