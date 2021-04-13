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futebol

Em alta na Ferroviária, Xandão quer que clube vá longe no Paulistão

Zagueiro titular da equipe vem crescendo de rendimento na equipe e espera conseguir cumprir com os objetivos do clube...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 18:11

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 18:11
Crédito: Divulgação / Ferroviária
Titular e um dos principais jogadores da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, falou sobre o crescimento que teve com a equipe nesta temporada. Segundo o jogador, a meta é melhorar ainda mais seus números em 2021.- Tenho trabalhado muito para melhorar meus números no clube. Venho me dedicando ao máximo para ajudar e para crescer com a equipe. Estou muito motivado para essa sequência da temporada. Vou lutar para fazer um grande campeonato - disse o zagueiro titular da Ferroviária.
Ainda para o jogador, a equipe tem tudo para evoluir e chegar como uma surpresa no mata-mata, alcançando as metas do clube.- Vamos continuar nos empenhando para que a equipe cresça de produção. O grupo está muito motivado para conquistar seus objetivos na competição.

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