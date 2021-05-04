Em alta na Ferroviária, Xandão comemora grande fase no clube paulista

Crédito: A Ferrinha luta por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista (Divulgação / Ferroviária

Titular e um dos principais nomes da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, comemorou o bom momento que vive no clube paulista. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito ao longo dos últimos meses.

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- Esse primeiro semestre, para mim, tem sido muito especial. Trabalhei muito ao longo da temporada para ter um grande desempenho no Campeonato Paulista e para ajudar dentro de campo com boas atuações - disse.

VEJA TABELA E SIMULE AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS DO PAULISTÃOAinda para o jogador, atuar em um Paulistão foi especial.