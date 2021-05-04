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futebol

Em alta na Ferroviária, Xandão comemora grande fase no clube paulista

Zagueiro espera grande ano em 2021 na Locomotiva...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 18:14
Crédito: A Ferrinha luta por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista (Divulgação / Ferroviária
Titular e um dos principais nomes da Ferroviária neste Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-Desportivo Aves, CRB, CSA e Bahia, comemorou o bom momento que vive no clube paulista. Segundo o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito ao longo dos últimos meses.
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- Esse primeiro semestre, para mim, tem sido muito especial. Trabalhei muito ao longo da temporada para ter um grande desempenho no Campeonato Paulista e para ajudar dentro de campo com boas atuações - disse.
VEJA TABELA E SIMULE AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS DO PAULISTÃOAinda para o jogador, atuar em um Paulistão foi especial.
- O Paulistão foi muito bom para mim. Sem dúvida, foi a melhor decisão que tomei, ainda mais em um clube como a Ferroviária - finalizou.

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