Em alta na Coreia do Sul, Rômulo destaca grande ano no Busan I Park

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Um dos principais nomes do futebol coreano e vestindo a camisa do Busan I Park há três anos, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, falou sobre a ótima época que teve com o clube coreano em 2020. Segundo o jogador, seus números foram, mais uma vez, muito positivos individualmente.

- Esse ano, assim como os anteriores, foi muito especial para mim dentro de campo. Individualmente foi uma temporada de números muitos bons. Trabalhei muito para ajudar o Busan durante toda a época - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, estar no futebol coreano o fez muito bem.