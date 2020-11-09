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futebol

Em alta na Coreia do Sul, Rômulo destaca grande ano no Busan I Park

Meia foi decisivo com a camisa do Busan em 2019
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 11:51

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:51

Crédito: Divulgação
Um dos principais nomes do futebol coreano e vestindo a camisa do Busan I Park há três anos, o meia Rômulo, ex-Bahia e Bragantino, falou sobre a ótima época que teve com o clube coreano em 2020. Segundo o jogador, seus números foram, mais uma vez, muito positivos individualmente.
- Esse ano, assim como os anteriores, foi muito especial para mim dentro de campo. Individualmente foi uma temporada de números muitos bons. Trabalhei muito para ajudar o Busan durante toda a época - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, estar no futebol coreano o fez muito bem.
- Estar no futebol coreano nestas últimas temporadas foi muito especial para mim. Estou feliz com a evolução que tive e com o amadurecimento durante os anos que passaram.

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