Em alta na Arábia Saudita, Renato Chaves celebra vitória e nascimento do primeiro filho

Com uma grande atuação de Renato Chaves, o Al Batin conquistou um importante resultado ao bater, de virada, a equipe do Al Raed, por 2 a 1, pelo Campeonato da Arábia Saudita. Na partida, nesta quinta-feira, o defensor comandou a retaguarda da equipe e teve mais um motivo para celebrar: o nascimento de seu primeiro filho, também chamado Renato.- A chegada de um filho é uma das maiores alegrias que uma pessoa pode ter. Fico muito feliz por desfrutar desse momento tão especial. Além do nascimento do Renato, conseguimos conquistar uma vitória importante, diante de um rival muito difícil. A felicidade é dobrada.