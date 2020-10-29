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Em alta na Arábia Saudita, Renato Chaves celebra vitória e nascimento do primeiro filho

Ex-Fluminense e Ponte Preta, zagueiro foi importante na vitória do Al Batin sobre o Al Raed
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LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 18:34

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:34

Crédito: Divulgação
Com uma grande atuação de Renato Chaves, o Al Batin conquistou um importante resultado ao bater, de virada, a equipe do Al Raed, por 2 a 1, pelo Campeonato da Arábia Saudita. Na partida, nesta quinta-feira, o defensor comandou a retaguarda da equipe e teve mais um motivo para celebrar: o nascimento de seu primeiro filho, também chamado Renato.- A chegada de um filho é uma das maiores alegrias que uma pessoa pode ter. Fico muito feliz por desfrutar desse momento tão especial. Além do nascimento do Renato, conseguimos conquistar uma vitória importante, diante de um rival muito difícil. A felicidade é dobrada.
Após grande sucesso com a camisa do Al Wehda, Chaves optou pelo desafio em defender o Al Batin, recém-promovido à primeira divisão do futebol saudita. O próximo compromisso da equipe será no na próxima sexta-feira, diante do Abha Club. Renato espera dificuldade para este jogo.

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