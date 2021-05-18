Em alta na Arábia Saudita, Everton espera continuar no país para a próxima temporada

Crédito: Divulgação / Al Adalah

Artilheiro do ano no Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, comemorou a grande temporada que teve com a camisa do clube árabe. Feliz com a fase positiva, o atleta destacou o crescimento que teve em sua primeira época no país.

- Esse é o meu primeiro ano na Arábia Saudita. Estou muito feliz por ter tido um desempenho positivo nestes últimos meses. É consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo da temporada - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é permanecer no Mundo Árabe por muito tempo.