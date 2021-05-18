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Em alta na Arábia Saudita, Everton espera continuar no país para a próxima temporada

Atacante brasileiro é o artilheiro do ano do Al Adalah...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 10:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 10:46
Crédito: Divulgação / Al Adalah
Artilheiro do ano no Al Adalah, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, comemorou a grande temporada que teve com a camisa do clube árabe. Feliz com a fase positiva, o atleta destacou o crescimento que teve em sua primeira época no país.
- Esse é o meu primeiro ano na Arábia Saudita. Estou muito feliz por ter tido um desempenho positivo nestes últimos meses. É consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo da temporada - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é permanecer no Mundo Árabe por muito tempo.
- Minha ideia é permanecer aqui no futebol árabe por muito tempo. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo desde que cheguei aqui.

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