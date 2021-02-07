Em alta na Arábia Saudita, Everton comemora evolução no Al Adalah

Crédito: Divulgação / Al Adalah

Artilheiro do Al Adalah na temporada, o atacante brasileiro Everton destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube da Arábia Saudita neste ano. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo no Oriente Médio em 2021.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Tenho trabalhado muito para manter essa intensidade e esse ritmo forte das últimas semanas. Estou muito motivado e feliz com tudo que vem acontecendo. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube - disse.

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Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas divisões de base do Sport e tem passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, o Al Adalah vai com tudo em busca do acesso.