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futebol

Em alta na Arábia Saudita, Everton comemora evolução no Al Adalah

Atacante vem passando por ótimo momento no Oriente Médio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2021 às 17:13

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 17:13

Crédito: Divulgação / Al Adalah
Artilheiro do Al Adalah na temporada, o atacante brasileiro Everton destacou o ótimo momento que vive com a camisa do clube da Arábia Saudita neste ano. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo no Oriente Médio em 2021.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Tenho trabalhado muito para manter essa intensidade e esse ritmo forte das últimas semanas. Estou muito motivado e feliz com tudo que vem acontecendo. Vou me dedicar ao máximo para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube - disse.
+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e Messi
Ainda de acordo com o atleta, que foi revelado nas divisões de base do Sport e tem passagens pelo Marítimo e futebol do Bahrein, o Al Adalah vai com tudo em busca do acesso.
- Vamos lutar muito para colocar o clube na primeira divisão esse ano. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo nos próximos meses.

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