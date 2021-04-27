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futebol

Em alta! Lucão se torna peça chave na equipe do CSA

Zagueiro mostrou o seu valor com a camisa do Azulão e tem demonstrado qualidade na temporada 2021...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 16:20
Crédito: Divulgação/CSA
O Centro Sportivo Alagoano encaminha sua classificação para próxima fase do campeonato alagoano. Invicto nos seis primeiros jogos do torneio com três vitórias e três empates, a equipe comandada pelo novo treinador Bruno Pivetti quer continuar a boa campanha. Atualmente o CSA tem o melhor ataque com dezesseis gols feitos e a segunda melhor defesa do torneio, com apenas três gols sofridos em seis jogos.
No cinco jogos de Lucão como titular, o time levou apenas um gol. Os outros dois gols sofridos pela equipe aconteceram na partida contra o ASA, há exatamente um mês atrás, jogo em que o zagueiro veio do banco de reservas.
Destaque do setor defensivo do CSA, Lucão exaltou a importância de todo o coletivo.
'Nós que estamos na defesa precisamos de um time bem compactado para não sofrer gols, isso ajuda muito a última linha para não ficarmos expostos. O trabalho no campeonato alagoano tem caminhado muito bem e isso da mais confiança para mim e para os meus companheiros no setor defensivo', disse o jogador.
O CSA se prepara para o grande clássico alagoano, contra o seu maior rival, CRB. O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição e a diferença atualmente é de somente um ponto entre os times. Lucão projetou o duelo contra o segundo melhor ataque da competição.
'Um clássico é sempre um capítulo a parte. O CRB tem uma equipe muito qualificada e comprovam isso com a primeira colocação do estadual. Sabemos que será um jogo complicado, mas acreditamos demais na nossa equipe e vamos começar com pé direito o novo trabalho do treinador Pivetti', finalizou.

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