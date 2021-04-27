Em alta! Lucão se torna peça chave na equipe do CSA

Crédito: Divulgação/CSA

O Centro Sportivo Alagoano encaminha sua classificação para próxima fase do campeonato alagoano. Invicto nos seis primeiros jogos do torneio com três vitórias e três empates, a equipe comandada pelo novo treinador Bruno Pivetti quer continuar a boa campanha. Atualmente o CSA tem o melhor ataque com dezesseis gols feitos e a segunda melhor defesa do torneio, com apenas três gols sofridos em seis jogos.

No cinco jogos de Lucão como titular, o time levou apenas um gol. Os outros dois gols sofridos pela equipe aconteceram na partida contra o ASA, há exatamente um mês atrás, jogo em que o zagueiro veio do banco de reservas.

Destaque do setor defensivo do CSA, Lucão exaltou a importância de todo o coletivo.

'Nós que estamos na defesa precisamos de um time bem compactado para não sofrer gols, isso ajuda muito a última linha para não ficarmos expostos. O trabalho no campeonato alagoano tem caminhado muito bem e isso da mais confiança para mim e para os meus companheiros no setor defensivo', disse o jogador.

O CSA se prepara para o grande clássico alagoano, contra o seu maior rival, CRB. O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição e a diferença atualmente é de somente um ponto entre os times. Lucão projetou o duelo contra o segundo melhor ataque da competição.