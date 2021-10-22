Em alta, Lima pede passagem no time titular do Ceará

Desde que assumiu o Ceará, em 30 de agosto, o técnico Tiago Nunes tem deixado o atacante Lima no banco de reservas. O camisa 45, titular durante todo o tempo que Guto Ferreira esteve à frente do Vozão, está sendo cada vez mais pedido pela torcida. Com dois gols marcados e quatro assistências nesta Série A, o jogador teve o nome cantado pelo público da Arena Castelão na partida do último domingo (17), contra o Red Bull Bragantino, e ganhou a vaga no grupo que iniciou o embate diante do Palmeiras nesta quarta-feira. + Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Líder em participações diretas em gol do alvinegro no Brasileirão 2021, Lima balançou as redes duas vezes nesta temporada da Série A e concedeu quatro passes para gol, liderando o ranking de assistências do time, além de ser o único atleta do elenco a marcar um gol de falta em 2021. Contra o Bragantino, foi possível ver o quanto o meia-atacante mudou a dinâmica ofensiva do Vozão. Em números, o camisa 45 é o jogador com mais chances claras criadas e finalizações por partida, com 2.0. Lima também é uns dos nomes do Vozão com mais passes decisivos, tendo 1.2 por confronto, ficando também entre os primeiros no ranking de finalização no gol por duelo, com 0.7. Com Tiago Nunes, o Ceará tem 8 jogos, uma vitória, quatro empates e três derrotas. Destes, Lima foi titular em apenas três oportunidades (Grêmio, Atlético-MG e Palmeiras). Já com o técnico anterior, o jogador havia iniciado a partida 15 vezes pelo Brasileirão, número equivalente a todos os confrontos que esteve disponível na competição. O atacante completou 100 jogos com a camisa do Ceará recentemente. Fazendo sua primeira passagem em 2017, por empréstimo pelo Grêmio, o camisa 45 retornou ao alvinegro cearense em 2019 após jogar pelo futebol árabe e foi comprado definitivamente em 18 de março deste ano. Pelo Vozão, Lima tem 119 jogos, 18 gols e 17 assistências.