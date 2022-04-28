Em alta! Geovane ganha espaço com Dorival Junior

Desde a chegada de Dorival Junior, o Ceará deu um salto de qualidade e começou a apresentar um futebol mais consistente dentro das quatro linhas.

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Diversos atletas aproveitaram as oportunidades e o volante Geovane é uma das gratas surpresas do Alvinegro.

Na coletiva de imprensa, o garoto mostrou a felicidade por ter a confiança da comissão técnica e prometeu se esforçar cada vez mais.

‘Idade não significa nada. São apenas números. Mostro isso diariamente. Vou continuar mostrando para deixar nas mãos dele (Dorival). Ele vai escolher o melhor para o Ceará’, declarou.