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futebol

Em alta! Geovane ganha espaço com Dorival Junior

Volante é um dos destaques neste início de passagem do treinador no Vozão...
LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 16:42

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:42

Desde a chegada de Dorival Junior, o Ceará deu um salto de qualidade e começou a apresentar um futebol mais consistente dentro das quatro linhas.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Diversos atletas aproveitaram as oportunidades e o volante Geovane é uma das gratas surpresas do Alvinegro.
Na coletiva de imprensa, o garoto mostrou a felicidade por ter a confiança da comissão técnica e prometeu se esforçar cada vez mais.
‘Idade não significa nada. São apenas números. Mostro isso diariamente. Vou continuar mostrando para deixar nas mãos dele (Dorival). Ele vai escolher o melhor para o Ceará’, declarou.
Crédito: FelipeSantos/Ceará

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