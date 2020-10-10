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futebol

Em alta, garotada do São Paulo é aposta de Diniz para o Choque-Rei

Neste sábado, às 19h, o Tricolor visita o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Equipe ganha o reforço dos atletas de Cotia em meio a nomes mais experientes do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 07:54

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 07:54

Crédito: Atual São Paulo é uma mescla de nomes experientes e com os jovens revelados na base do clube (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo tem uma missão ingrata neste sábado: encarar Palmeiras no Allianz Parque, se consolidar como uma das principais forças no Campeonato Brasileiro, e quebrar o tabu na casa do rival. Para isso, o Tricolor vai apostar nos garotos formados em Cotia - receita que deu certo no meio da semana e será repetida pelo técnico Fernando Diniz no Choque-Rei.
Quarto colocado na tabela do Brasileirão, o São Paulo está longe de viver seu melhor momento na temporada. Na semana passada, o clube foi eliminado da Copa Libertadores de forma precoce, ainda na fase de grupos, e a pressão externa exercida em cima de Fernando Diniz, Raí - diretor de futebol - e Alexandre Pássaro (gerente de futebol) é grande.Neste sábado, às 19h, o Tricolor visita o Palmeiras, no Allianz Parque - onde jamais conseguiu derrotar o rival. A arma são-paulina para quebrar o tabu e retomar o bom será apostar nos jovens jogadores da base. A tendência é de que Diego Costa, Luan, Igor Gomes e Brenner sejam titulares no Choque-Rei.
Na última quarta, a equipe do Morumbi recebeu o Atlético-GO e venceu bem, por 3 a 0, com todos os gols criados e finalizados em jogadas dos atletas 'Made in Cotia'. A juventude desses nomes combinada com a experiência de atletas como Tiago Volpi, Bruno Alves, Daniel Alves e Luciano é onde o São Paulo se apoia para surpreender o clássico.
Com 23 pontos ganhos, o Tricolor acredita que é possível se manter nas primeiras posições e seguir na cola de Atlético-MG (27), Internacional (25) e Flamengo (24) no Campeonato Brasileiro. Para isso, no entanto, precisará mostrar força em momentos-chave da temporada. O duelo diante do Palmeiras de Luxemburgo, em pleno Allianz Parque. é a oportunidade perfeita para isso.

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