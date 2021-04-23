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futebol

Em alta, Fransérgio iguala melhor temporada artilheira da carreira

Meia foi decisivo na última vitória do Braga pelo Campeonato Português e chegou aos oito gols pelo clube em 2020/2021
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Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 12:52
Crédito: Fransérgio marcou oito gols na temporada com o Braga (Divulgação
No futebol europeu desde 2013, o meia Fransérgio vem se destacando em Portugal com a camisa do Braga, clube que defende desde 2017 após três anos no Marítimo. E foi pelo seu ex-clube que Fransérgio havia atingido pela última vez a marca de oito gols, na temporada 2015/2016. Com o gol sobre o Boavista na vitória da última quarta-feira (21), o brasileiro igualou a melhor marca da carreira e espera seguir contribuindo com a ótima campanha da equipe no Campeonato Português.- É uma sensação muito boa poder ajudar o Braga e meus companheiros. É claro que todo jogador gosta de fazer gols e comigo não poderia ser diferente. Mas tenho outras funções dentro de campo também e tento sempre cumpri-las da melhor forma para que o coletivo esteja sempre em primeiro lugar. Não sou muito de estipular metas pessoais, mas fico contente em repetir a minha melhor temporada em número de gols. Isso mostra que estamos no caminho certo e podemos buscar coisas boas nessa reta final - disse Fransérgio.
Com passagens por Athletico-PR, Paraná, Internacional e Ceará no futebol brasileiro, Fransérgio completou oito anos no futebol português em 2021. Após se destacar pelo Marítimo, o meia chegou ao Braga a pedido do então treinador Abel Ferreira, hoje no Palmeiras.

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