Em alta, Fransérgio iguala melhor temporada artilheira da carreira

No futebol europeu desde 2013, o meia Fransérgio vem se destacando em Portugal com a camisa do Braga, clube que defende desde 2017 após três anos no Marítimo. E foi pelo seu ex-clube que Fransérgio havia atingido pela última vez a marca de oito gols, na temporada 2015/2016. Com o gol sobre o Boavista na vitória da última quarta-feira (21), o brasileiro igualou a melhor marca da carreira e espera seguir contribuindo com a ótima campanha da equipe no Campeonato Português.- É uma sensação muito boa poder ajudar o Braga e meus companheiros. É claro que todo jogador gosta de fazer gols e comigo não poderia ser diferente. Mas tenho outras funções dentro de campo também e tento sempre cumpri-las da melhor forma para que o coletivo esteja sempre em primeiro lugar. Não sou muito de estipular metas pessoais, mas fico contente em repetir a minha melhor temporada em número de gols. Isso mostra que estamos no caminho certo e podemos buscar coisas boas nessa reta final - disse Fransérgio.