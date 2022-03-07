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futebol

Em alta! Fortaleza está invicto na temporada 2022

Leão disputou nove partidas nesta temporada e ainda não foi superado por nenhum adversário...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 10:47

Publicado em 07 de Março de 2022 às 10:47

Desde a chegada de Pablo Vojvoda, o Fortaleza tornou-se um time consistente e vive certamente uma das melhores fases da sua história.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
No último sábado, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Altos e carimbou a sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.
A prova do bom momento que o Tricolor vive reflete na invencibilidade do time na temporada, que aumenta seus números a cada partida.
Com o empate fora de casa, o Fortaleza chegou aos nove jogos invictos. No total, são cinco vitórias e quatro empates.
Crédito: Reprodução/InstagramFortaleza

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