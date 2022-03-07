Em alta! Fortaleza está invicto na temporada 2022

Desde a chegada de Pablo Vojvoda, o Fortaleza tornou-se um time consistente e vive certamente uma das melhores fases da sua história.

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No último sábado, o Leão ficou no empate por 1 a 1 com o Altos e carimbou a sua vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.

A prova do bom momento que o Tricolor vive reflete na invencibilidade do time na temporada, que aumenta seus números a cada partida.

Com o empate fora de casa, o Fortaleza chegou aos nove jogos invictos. No total, são cinco vitórias e quatro empates.